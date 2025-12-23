Vigilia di Natale con forte maltempo squilla il telefono nelle aree di allerta | Piogge intense limitare gli spostamenti

In vista della Vigilia di Natale, le previsioni meteo indicano un’intensa ondata di maltempo con allerta arancione per il territorio forlivese. Piogge abbondanti e rischio di frane o piene dei corsi d’acqua richiedono attenzione e prudenza negli spostamenti. Le autorità invitano a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

