Vigilia di Natale con forte maltempo squilla il telefono nelle aree di allerta | Piogge intense limitare gli spostamenti
In vista della Vigilia di Natale, le previsioni meteo indicano un’intensa ondata di maltempo con allerta arancione per il territorio forlivese. Piogge abbondanti e rischio di frane o piene dei corsi d’acqua richiedono attenzione e prudenza negli spostamenti. Le autorità invitano a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.
Si annuncia una vigilia di Natale di allerta arancione per rischio frane e piene dei fiumi in tutto il territorio Forlivese. E i cittadini iscritti al servizio di Alert System sono stati informati del peggioramento, con la previsione nella giornata di mercoledì di “precipitazioni intense e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
#Meteo La settimana di Natale si apre all'insegna del #maltempo su buona parte del Paese: per la vigilia, Natale e Santo Stefano, vortice freddo sulla penisola. Allerta in 3 regioni. Di Maria Cristina Cusumano #GR1 @MariaCr80667914 x.com
