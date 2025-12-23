Vigile del fuoco eroe estrae 4 persone dalle lamiere dopo un incidente il ministro Piantedosi lo elogia
Nota un incidente sulla Palermo-Sciacca mentre è al volante, si ferma per prestare soccorso ed estrae dalle lamiere quattro persone che erano rimaste intrappolate in due automobili, nel frattempo andate in fiamme. Protagonista della vicenda Giuseppe Sorrentino, vigile del fuoco volontario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
