Roma, 23 dic – Non c’è pace per Il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli. Quelle cinque strofe, con aggiunta della sesta proprio per celebrare l’ Unità d’Italia, suggellate da quel “Sì” finale diventato “mamelico”, aggiunto dal maestro Michele Novaro che lo vide come un rafforzativo e un’aggiunta di enfasi allo già splendido testo. I travagli dell’ Inno di Mameli. Triste storia quello del nostro inno che non ci accompagnò nemmeno tra le due guerre mondiali; così atavico da essere addirittura lontano nel tempo, essendo nato nel Risorgimento e per giunta nel versante perdente, quello repubblicano; così poco appartenente a quegli italiani da poco “fatti” che c’era chi gli preferiva la Marcia Reale, chi l’ Inno a Roma e chi l’ Internazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Vietato il “Sì” finale: l’ennesimo tradimento verso l’Inno d’Italia

Leggi anche: Inno nazionale, direttiva del Quirinale che scatena malumore: vietato il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”

Leggi anche: Tradimento verso il gran finale, Io sono Farah prenderà il suo posto. Ecco tutti i dettagli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

FISCHIO FINALE Rete biancoceleste siglata da Napoleoni Vietato mollare ragazzi !! - facebook.com facebook

Fiorentina, vietato distrarsi: la partita con il Verona vale come una finale x.com