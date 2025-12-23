VIDEO | Un Natale di speranza | la Polizia di Stato si avvicina ai cittadini con un messaggio speciale
La Polizia di Stato rinnova il suo messaggio di vicinanza ai cittadini in occasione delle festività natalizie. Attraverso uno spot che trasmette valori di speranza e solidarietà, si propone di rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità. Un modo semplice e sincero per augurare un buon Natale e un sereno nuovo anno a tutti.
Anche quest’anno, la Polizia di Stato sceglie di comunicare il suo augurio di buone Feste attraverso uno spot carico di simbolismo. Al centro della scena non ci sono mezzi o divise, ma le persone, protagoniste di una narrazione che sottolinea il legame profondo tra l'istituzione e la società.Nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
