VIDEO | Un Natale di speranza | la Polizia di Stato si avvicina ai cittadini con un messaggio speciale

La Polizia di Stato rinnova il suo messaggio di vicinanza ai cittadini in occasione delle festività natalizie. Attraverso uno spot che trasmette valori di speranza e solidarietà, si propone di rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità. Un modo semplice e sincero per augurare un buon Natale e un sereno nuovo anno a tutti.

Betlemme: si accende l'albero di Natale, una speranza dopo la guerra; il Video - Betlemme torna a celebrare il Natale con l'accensione del grande albero in piazza della Mangiatoia, davanti alla Basilica della Natività. ilmeteo.it

Che il Natale porti serenità, speranza e fiducia nel futuro. Grazie a tutta la Comunità Scolastica per l’impegno, la passione e il cuore che ogni giorno rendono la nostra Scuola un luogo di crescita e condivisione. Auguri di Buone Feste. Dirigente Scolastica Pr - facebook.com facebook

La settimana del Natale nasce all'insegna della speranza per l’Ucraina, con un intreccio di negoziati in corso, e dell'ansia per il Venezuela. di @ggramaglia x.com

