VIDEO | Un Natale di speranza | la Polizia di Stato si avvicina ai cittadini con un messaggio speciale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato rinnova il suo messaggio di vicinanza ai cittadini in occasione delle festività natalizie. Attraverso uno spot che trasmette valori di speranza e solidarietà, si propone di rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità. Un modo semplice e sincero per augurare un buon Natale e un sereno nuovo anno a tutti.

Anche quest’anno, la Polizia di Stato sceglie di comunicare il suo augurio di buone Feste attraverso uno spot carico di simbolismo. Al centro della scena non ci sono mezzi o divise, ma le persone, protagoniste di una narrazione che sottolinea il legame profondo tra l'istituzione e la società.Nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

