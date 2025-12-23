VIDEO | Potenziati i controlli contro i botti illegali | il prezzo schizza in alto grazie ai sequestri

A Catania, i recenti sequestri di botti illegali hanno portato a un aumento significativo dei prezzi sul mercato nero. L’intensificazione dei controlli ha inciso sulla disponibilità dei fuochi d’artificio non autorizzati, rendendo più difficile l’acquisto e contribuendo a un incremento dei costi. Questa situazione evidenzia l’efficacia delle azioni di contrasto contro il commercio illecito di materiali esplosivi.

A causa dei recenti sequestri, il prezzo dei botti illegali venduti a Catania ha subito un brusco aumento. Una buona notizia per i cittadini ed i commercianti onesti, probabilmente pessima per chi acquista o rivende sottobanco i fuochi d'artificio illegali, da utilizzare durante le festività.

