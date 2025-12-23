VIDEO | Maxi sequestro natalizio in porto | scoperte 20mila borse contraffatte

Nel porto di Pra' è stato effettuato un maxi sequestro di circa 20.000 borse contraffatte, del valore di oltre 33 milioni di euro. L'operazione ha impedito che questi prodotti illegali raggiungessero i consumatori, evidenziando l'importanza delle attività di contrasto alla contraffazione, soprattutto in periodi di maggiore attività commerciale come il Natale.

I prodotti contraffatti - per un valore di più di 33 milioni di euro - sono stati trovati al porto di Pra': rischiavano di finire sotto l'albero di Natale di migliaia di consumatori.L'operazione “Ermes” è stata portata avanti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli: a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

