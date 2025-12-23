VIDEO I Natale 2025 uno spot per augurare buone feste dalla Polizia di Stato
La Polizia di Stato anche quest’anno augura buone feste con uno spot che ha come protagonista la gente.Donne, anziani, uomini, bambini con in mano un addobbo natalizio della Polizia di Stato si susseguono nelle immagini a ritmo di musica: un’allegoria per dimostrare la vicinanza e l'impegno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
