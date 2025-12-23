Victoria Club di Abano Terme una settimana di festa tra Natale e Santo Stefano
Il Victoria Club di Piazza Cortesi, situato all’interno dell’Hotel Trieste Victoria della famiglia Borile, propone una serie di appuntamenti musicali e conviviali per celebrare le festività natalizie con stile e divertimento. Dalla Vigilia di Natale fino al weekend post-festivo, il locale sarà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Programma della settimana al Victoria club di Abano Terme
Leggi anche: Settimana di spettacoli al Victoria Club di Abano Terme
Settimana di grandi eventi al Victoria Club di Abano: musica live, cena spettacolo e dj set nel cuore dell’Hotel Trieste Victoria; Settimana di grandi eventi al Victoria Club di Abano: musica live, cena spettacolo e Dj set dal 17 al 20 dicembre 2025.
Settimana di grandi eventi al Victoria Club di Abano: musica live, cena spettacolo e Dj set - Atmosfera elegante, musica live di qualità e serate pensate per un pubblico che ama divertirsi con stile. padovaoggi.it
Tappa al Victoria club di Abano Terme per imparare a preparare il “Godì”, il nuovo aperitivo dei Colli Euganei - Il Victoria Club di Abano Terme ha ospitato una nuova tappa del percorso di formazione riservato agli operatori che hanno scelto di imparare a preparare il Godì, il nuovo aperitivo dei Colli Euganei, ... padovaoggi.it
CAPODANNO CELEBRATION PARTY HAPPY NEW YEAR 2026 VICTORIA CLUB Piazza Cortesi, 1 Abano Terme, Pd Info e Prenotazioni Miami Agency Eventi +39 349 4493765 www.miamiagency.it - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.