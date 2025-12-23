Vicenza stop all’assemblea studentesca sulla Palestina al Liceo Fogazzaro | Manca il contraddittorio La protesta di AVS
A Vicenza, l’assemblea studentesca sul tema Palestina al Liceo Fogazzaro è stata sospesa dalla dirigente scolastica, che ha evidenziato l’assenza di un contraddittorio adeguato. La decisione è stata motivata dalle richieste dell’Ufficio scolastico e di Fratelli d’Italia, sottolineando l’importanza di un confronto equilibrato e rispettoso delle diverse opinioni. La vicenda evidenzia l’attenzione alle modalità di discussione su temi sensibili nelle scuole.
La dirigente del Liceo Fogazzaro di Vicenza ha sospeso l'assemblea studentesca sulla Palestina per mancanza di contraddittorio, accogliendo i rilievi dell'Ufficio scolastico e di FdI. Dura la reazione dell'eurodeputata Guarda (Avs), che denuncia pressioni politiche inaccettabili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: "Manca il contraddittorio". Dopo il caso Albanese stop del preside a un incontro di "Assopace Palestina"
Leggi anche: "Manca il contraddittorio". Dopo il caso Albanese stop del preside all'incontro di "Assopace Palestina"
Liceo Fogazzaro di Vicenza: Rete degli Studenti Medi e Intifada Studentesca - Fogazzaro di Vicenza sono stati annullati tre laboratori con testimonianze di attivisti, volontari e giovani palestinesi ... vicenzareport.it
Guarda (VERDI-AVS): a Vicenza FdI censura assemblea studentesca - "Quanto accaduto al Liceo Fogazzaro di Vicenza è gravissimo. vicenzareport.it
Vicenza, la dirigente scolastica nega il consenso all’assemblea studentesca sulla Palestina - L'iniziativa prevista al Liceo Fogazzaro cancellata su indicazione dell’Ufficio scolastico regionale dopo le polemiche politiche che aveva sollevato ... rainews.it
Il Comune di Vicenza ha imposto i limiti per le emissioni acustiche con stop di un’ora al giorno tra viale Verona e via Arsenale Laura Pilastro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.