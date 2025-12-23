Vicenza stop all’assemblea studentesca sulla Palestina al Liceo Fogazzaro | Manca il contraddittorio La protesta di AVS

A Vicenza, l’assemblea studentesca sul tema Palestina al Liceo Fogazzaro è stata sospesa dalla dirigente scolastica, che ha evidenziato l’assenza di un contraddittorio adeguato. La decisione è stata motivata dalle richieste dell’Ufficio scolastico e di Fratelli d’Italia, sottolineando l’importanza di un confronto equilibrato e rispettoso delle diverse opinioni. La vicenda evidenzia l’attenzione alle modalità di discussione su temi sensibili nelle scuole.

Guarda (VERDI-AVS): a Vicenza FdI censura assemblea studentesca - "Quanto accaduto al Liceo Fogazzaro di Vicenza è gravissimo. vicenzareport.it

Vicenza, la dirigente scolastica nega il consenso all’assemblea studentesca sulla Palestina - L'iniziativa prevista al Liceo Fogazzaro cancellata su indicazione dell’Ufficio scolastico regionale dopo le polemiche politiche che aveva sollevato ... rainews.it

