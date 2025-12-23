Vicenza | la contro-assemblea degli studenti sulla Palestina tra censura e parcondicio

A Vicenza, al liceo Fogazzaro, si è svolta una contro-assemblea degli studenti sulla Palestina, in un clima segnato da interventi di Fratelli d’Italia e dalla sospensione dei laboratori dedicati all’argomento. L’evento ha sollevato questioni di censura e par condicio, evidenziando le tensioni tra diverse visioni e le modalità di confronto all’interno dell’istituto.

Prima la presa di posizione di Fratelli d'Italia, poi la sospensione dei laboratori sulla Palestina durante l'assemblea di istituto: succede a Vicenza, al liceo Fogazzaro. Il 16 dicembre Giulia Gennaro, il manifesto. Liceo Fogazzaro Vicenza e Palestina: contro-assemblea studenti; Vicenza, la dirigente scolastica nega il consenso all'assemblea studentesca sulla Palestina; Bagarre al liceo Fogazzaro. Scatta la contro-assemblea. E il Comune apre le porte; Racconti dalla Palestina, monta la polemica: la dirigente blocca l'assemblea al Liceo Fogazzaro. Liceo Fogazzaro di Vicenza: Rete degli Studenti Medi e Intifada Studentesca - Fogazzaro di Vicenza sono stati annullati tre laboratori con testimonianze di attivisti, volontari e giovani palestinesi.

PALESTINA: REPRESSIONE CONTRO CHI SI ESPONE NEI LICEI DI BOLOGNA E VICENZA. LA RISPOSTA DELLE COMUNITA’ STUDENTESCHE - Da Bologna a Vicenza: la scure di Valditara contro le comunità scolastiche che parlano di Palestina. radiondadurto.org

Il Fogazzaro diventa caso nazionale: censura, pressioni e la contro-assemblea che sfida il Ministero - Al Liceo Fogazzaro di Vicenza un’assemblea d’istituto è diventata, nel giro di pochi giorni, il centro di uno scontro politico che intreccia scuola, ... ecovicentino.it

#Vicenza, la dirigente scolastica nega il consenso all’assemblea studentesca sulla #Palestina - L'iniziativa prevista al Liceo Fogazzaro cancellata su indicazione dell’Ufficio scolastico regionale dopo le polemiche politiche che aveva sollevato x.com

