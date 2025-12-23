Vicenza cancellata l’assemblea degli studenti su Gaza dopo l’intervento di FdI I docenti scrivono a Mattarella | Libertà violata

A Vicenza è stata cancellata l’assemblea degli studenti su Gaza, prevista per oggi al liceo Fogazzaro, dopo l’intervento di FdI. La decisione ha suscitato reazioni tra docenti e studenti, che hanno scritto al presidente Mattarella denunciando una violazione della libertà di espressione. L’evento si aggiunge ad altre cancellazioni simili avvenute a Roma e Bologna, evidenziando tensioni e questioni legate alla libertà di discussione su temi delicati.

Dopo Roma e Bologna, salta un’iniziativa a scuola sulla Palestina anche a Vicenza. Ad essere cancellato all’ultimo è stato un incontro che si sarebbe dovuto svolgere oggi, martedì 23 dicembre, al liceo Fogazzaro. Sotto al titolo “Racconti dai territori”, si proponeva di dare voce a una serie di testimonianze su Gaza, compresa quella di una giovane palestinese e di alcuni protagonisti della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele in acque internazionali nel settembre scorso. Il tutto all’interno di un’assemblea organizzata dai rappresentanti di istituto del liceo. Ma a bloccare l’incontro, dopo le proteste del gruppo locale di Fratelli d’Italia, è stato l’intervento dell’ ufficio scolastico regionale, che ha scritto al liceo chiedendo di cancellare l’iniziativa. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Vicenza: la contro-assemblea degli studenti sulla Palestina, tra censura e parcondicio Leggi anche: Bufera politica su Albanese. Ispettori al liceo Montale. Docenti scrivono a Mattarella Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vicenza, cancellata l’assemblea degli studenti su Gaza dopo l’intervento di FdI. I docenti scrivono a Mattarella: «Libertà violata» - La preside ha cancellato all'ultimo l'iniziativa "Racconti dai territori" in applicazione della circolare Valditara. open.online Vicenza, bufera al liceo Fogazzaro: cancellata l'assemblea sulla Palestina. La preside: «Manca pluralità» - Esulta FdI, mentre Avs protesta: «Censura inammissibile» ... corrieredelveneto.corriere.it

