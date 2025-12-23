Viareggio scoperto casinò clandestino

Scoperto un vero e proprio casinò clandestino a Viareggio. La Guardia di Finanza ha smantellato una bisca. Servizio di Marco Bergamaschi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

viareggio scoperto casin242 clandestinoViareggio, scoperta bisca clandestina - I finanzieri sono intervenuti di sera quando nel locali era in corso una partita di poker. rainews.it

GUARDIA DI FINANZA * «BLITZ NEL LOCALE INDUSTRIALE DI VIAREGGIO, SCOPERTI 12 GIOCATORI IN UNA BISCA CLANDESTINA» - All’esito delle attività, i finanzieri hanno proceduto a deferire alla Procura della Repubblica di Lucca i 9 giocatori per il reato previsto e punito dall’art. agenziagiornalisticaopinione.it

viareggio scoperto casin242 clandestinoFinanza, operazione “Regalo di Natale” per smantellare un casinò clandestino - Viareggio, 23 dicembre 2025 – Operazione della Guardia di finanza a Viareggio: trovata una bisca dove si praticava gioco d'azzardo. msn.com

