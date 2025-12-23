Viale Campi Elisi ammalorato interrogazione del Pd

Viale Campi Elisi presenta uno stato di degrado del manto stradale, in particolare all'altezza del civico 17. La consigliera del Pd della IV Circoscrizione, Marina Coricciati, ha depositato un'interrogazione formale per sollecitare chiarimenti e interventi tempestivi da parte dell'assessore competente. La questione evidenzia la necessità di interventi rapidi per garantire sicurezza e decoro nell'area.

Lo stato di degrado del manto stradale in viale Campi Elisi, in particolare all'altezza del numero civico 17, sotto la lente: la consigliera del Pd della IV Circoscrizione, Marina Coricciati, ha depositato un'interrogazione formale per chiedere risposte immediate all'assessore competente in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Incidente in viale Campi Elisi, due feriti a Cattinara Leggi anche: Le condizioni dei lavoratori del porto di Milazzo, interrogazione della Pd Marino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Campi Elisi, l’allarme dei residenti e l’affondo del Pd: servono tempi certi per la riasfaltatura. Campi Elisi, l’allarme dei residenti e l’affondo del Pd: servono tempi certi per la riasfaltatura - Il tratto di viale Campi Elisi all’altezza del civico 17 torna prepotentemente al centro del dibattito politico cittadino. triestecafe.it

Questa mattina a Viale Campi Flegrei a Bagnoli nuova manifestazione contro l'America' Cup - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.