Un’occasione per vivere le festività a Chiusi della Verna attraverso un percorso tra fiabe, natura e teatro. Sabato 27 dicembre si svolge la prima edizione di

Un viaggio tra fiabe, natura e teatro nelle festività di Chiusi della Verna. Sabato 27 dicembre è in calendario la prima edizione di "Fantagnomica" che, con il coinvolgimento di tutte le associazioni culturali del territorio, proporrà un evento itinerante per tutta la famiglia alla scoperta delle curiosità e delle tradizioni del borgo casentinese tra laboratori, racconti, spettacoli e degustazioni. L’iniziativa a partecipazione gratuita inizierà alle ore 15 ed è organizzata dal Comune di Chiusi della Verna con la collaborazione della cooperativa Oros, con i contributi del Pnrr. "Fantagnomica" proporrà un percorso fiabesco tra natura e tradizioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio tra fiabe natura e teatro per le festività

