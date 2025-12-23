Viaggi incroci e testimonianze | ecco i nuovi documenti diffusi su Trump Epstein e Maxwell

Nuovi documenti rivelano dettagli sui viaggi di figure pubbliche e controversie passate. I registri di volo esaminati dai procuratori federali mostrano che Donald Trump avrebbe utilizzato il jet di Jeffrey Epstein almeno otto volte negli anni ’90, prima dell’arresto di Ghislaine Maxwell. Queste testimonianze offrono uno sguardo sui collegamenti e i movimenti di personaggi pubblici coinvolti in vicende giudiziarie e pubbliche.

Secondo i registri di volo esaminati dai procuratori federali prima dell'arresto di Ghislaine Maxwell, il futuro presidente Donald Trump avrebbe viaggiato sul jet privato del pedofilo Jeffrey Epstein almeno otto volte a metà degli anni '90. La bufera negli Stati Uniti è nel pieno della sua forza. Nelle scorse ore il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj) ha pubblicato una nuova sezione dei cosiddetti Epstein files, ovvero documenti relativi al caso del defunto pedocriminale. Facciamo un passo indietro. Jeffrey Epstein era un finanziere statunitense, deceduto in carcere nel 2019. Epstein era accusato di aver gestito per anni un vasto giro di abusi sessuali su minorenni, coinvolgendo ragazze reclutate e sfruttate in più residenze di lusso.

