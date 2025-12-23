Turismo e ospitalità rappresentano la nuova leva strategica per la competitività del Paese: non più soltanto un comparto economico, ma una dimensione in cui si riflettono le trasformazioni socioculturale in atto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - VIAGGI CULT | L’Italia del viaggio di fronte alle sfide del presente

Leggi anche: Il capitalismo familiare del Sud di fronte alle nuove sfide: si presenta lo studio di Mediobanca, Tagliacarne e Unioncamere

Leggi anche: Federsanità, 30 anni tra innovazione e cura: i propositi del presente e le sfide del futuro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viaggi Cult: il valore dell’ospitalità. Cultura del vivere, vivere nella cultura - Le strutture che accolgono per rendere magica la vacanza, angoli di paradiso per rigenerare anche l’anima. panorama.it

ALAN LOMAX E LA MEMORIA VISIVA E SONORA DI CINQUEFRONDI Un viaggio tra suoni, immagini e tradizioni: a Cinquefrondi domani alle 17:30, la presentazione del libro sulla storica ricerca di Alan Lomax del 1954 https://www.cultandsocial.it/alan-lomax - facebook.com facebook