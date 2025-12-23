Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 20 | 25

Ecco un’introduzione adatta alle esigenze di Google, sobria e chiara, lunga al massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 23 dicembre 2025 alle ore 20:25. Si segnalano congestioni e rallentamenti sull’autostrada A1 Roma-Napoli, con incidenti e cantieri in corso. Tra le principali arterie, il Raccordo Anulare e le strade urbane mostrano code e traffico intenso. Ricordiamo l’interruzione dei servizi ferroviari durante le

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade non migliora la situazione traffico sulla A1 Roma Napoli perché in viaggio in queste ore permangono Infatti lunghe code tra il nodo A1 A24 Roma Teramo e il bivio per la 1 Roma Sud in direzione Napoli a complicare la situazione un incidente da poco avvenuto al km 573 che ha coinvolto un'auto e un camion proseguendo in A1 e se nessuno Napoli si sta in coda all'altezza di Colleferro anche per i cantieri attivi in queste ore ancora trafficata la diramazione Roma sud con code a tratti tra la barriera di Roma su del Bivio per la uno anche questo caso verso Napoli ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo in uscita andiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico all'uscita Laurentina e Appia in interna code a tratti tra Nomentana e Casilina nel quadrante sud della capitale sulla via del mare un incidente causa delle code tra il raccordo anulare bitinia verso Ostia nella stessa direzione su via Cristoforo Colombo file per traffico tra via Di Mezzocammino e via di Malafede Infine per il trasporto ferroviario ricordiamo che in occasione delle festività natalizie sono sospesi cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo e m mare con partenze fino alle ore 23:30 le giornate del 24 25 e 31 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie poi sarà attivo un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social è sul nostro portale alla pagina dedicata la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo dare sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 20:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 12:25

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 17 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook