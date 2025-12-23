Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 19 | 40

Il servizio di infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità di Roma e dintorni. Attualmente, si registrano code e rallentamenti su varie arterie, tra cui il raccordo anulare, l'autostrada A1 e la Pontina, a causa di incidenti e traffico intenso. In vista delle celebrazioni natalizie, sono previste modifiche alla viabilità in zona San Pietro, con divieti di sosta e transito. Restate informati per eventuali aggiornamenti.

Astral infomobilità trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura raccordo anulare in carreggiata esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza dell'appia Code in via di smaltimento a partire dalla Laurentina in interna traffico rallentato tra piantane Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Prenestina passiamo agli aggiornamenti sulle autostrade non migliora la situazione traffico sulla A1 Roma Napoli per chi è in viaggio in queste ore se abbiamo Infatti lunghe code per traffico intenso tra Guidonia Montecelio e Valmontone in direzione Napoli ancora trafficata anche la diramazione Roma Sud concludi tra San Cesareo e il bivio per la uno anche in questo caso verso Napoli migliore invece la viabilità sul tratto Urbano della A24 ad eccezione dei rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo in uscita andiamo nel quadrante Sud capitale sulla statale Pontina rallentamenti all'altezza di Aprilia in direzione Latina su via Cristoforo Colombo file per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare Si procede a rilento tre raccordo e Vitinia in entrambi i casi verso Ostia chiudiamo con gli eventi a Roma a San Pietro sono in programma da domani 24 dicembre fino al prossimo 26 dicembre le celebrazioni per il Natale sul piano della viabilità le modifiche scatteranno dal pomeriggio di domani con divieti di sosta e transito in tutta l'area della Basilica tra cui il Parco del colonnato via di Porta Angelica Borgo Pio Borgo Sant'Angelo via della Conciliazione e Borgo Santo Spirito con le stesse modalità i divieti insisteranno anche nelle giornate di Natale è Santo Stefano La Francesca Loiacono e a tra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 19:40

