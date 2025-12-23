Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 19 | 10

Ecco un'introduzione chiara e sobria, ottimizzata per Google, lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 23 dicembre 2025 alle ore 19:10. Si segnalano ancora disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente, con code tra Laurentina e Appia. Traffico intenso anche sulle autostrade A1 e A24, oltre a rallentamenti sulla Statale Pontina e via del Mare. Per le festività natalizie

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in tour è il raccordo anulare ancora disagi in carreggiata esterna per l'incidente avvenuto in precedenza che ha coinvolto due auto sulla corsia di sorpasso all'altezza della Appia e incolonnamenti a partire da Laurentina sempre in esterna si sta in cura per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare in carreggiata interna file dalla Cassia Veientana alla Salaria poi dalla Nomentana alla mattina passiamo agli aggiornamenti sulle autostrade ancora disagi sulla A1 Roma Napoli perché in viaggio in queste ore segnaliamo Infatti lunghe code per traffico intenso tra Guidonia Montecelio e Valmontone in direzione Napoli molto trafficata anche la declamazione Roma sud con code a tratti tra la barriera di Roma sud San Cesareo anche in questo caso verso Napoli ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso è rallentato tra il tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece si rallenta in prossimità del viadotto della Magliana verso l'Eur andiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina è risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Aprilia tra lentamente i residui a partire da via dei rutoli in direzione Latina via Cristoforo Colombo file per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo e Vitinia in entrambi i casi verso Ostia Infine per il trasporto ferroviario ricordiamo che in occasione delle festività natalizie sono sospesi cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo e Metromare con parte fino alle ore 23:30 nelle giornate del 24 25 e 31 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie sarà attivo poi un servizio bus sostitutivo dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social e sul nostro portale alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

