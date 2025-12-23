Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 18 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora alcune criticità, con traffico intenso su diverse arterie e code in varie zone. Disagi si registrano sull’A1, sulla A24 e nel tratto urbano di Roma, a causa di incidenti e traffico elevato. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti. Ricordiamo inoltre le sospensioni dei servizi ferroviari nelle festività natalizie, con alternative di trasporto disponibili.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade permangono i disagi sulla A1 roma-napoli per chi è in viaggio in queste ore segnaliamo Infatti lunghe code per traffico intenso tra Guidonia Montecelio e Valmontone in direzione Napoli molto trafficata anche la diramazione Roma sud con code Tra la barriera di Roma sud e San Cesareo anche in questo caso verso Napoli sulla diramazione Roma nord prestare attenzione per un incidente avvenuto tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso è rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece si rallenta in prossimità del viadotto della Magliana verso l'Eur ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare poi incolonnamenti tra Pontina e Appia a complicare la situazione un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso che ha coinvolto due auto proprio all'altezza della macchia in carreggiata interna file dalla Cassia Veientana alla Salaria poi dalla Nomentana alla Prenestina andiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza Aprilia ma permangono code a partire da Pomezia Sud in direzione Latina su via Cristoforo Colombo file per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo e Vitinia in entrambi i casi verso Ostia Infine per il trasporto ferroviario ricordiamo che in occasione delle festività natalizie sono sospesi cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo e m mare con partenze fino alle ore 23:30 nelle giornate del 24 25 e 31 dicembre chiusura delle ferrovie sarà attivo un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social e sul nostro portale alla pagina dedicata la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

