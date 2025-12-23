Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con aggiornamenti sulle autostrade permangono i disagi sulla A1 Roma Napoli per chi è in viaggio in queste ore segnaliamo Infatti lunghe code per traffico intenso tra Guidonia Montecelio e Valmontone in direzione Napoli molto trafficata anche la diramazione Roma sud con code a tratti tra Tor Vergata e San Cesareo sempre in direzione Napoli ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso allentato tra la tangenziale est e il raccordo anulare in uscita sulla Roma Fiumicino invece si rallenta in prossimità del viadotto della Magliana in direzione EUR Ora il traffico sul Raccordo Anulare carreggiata interna file dalla Cassia Veientana alla Salaria è più avanti tra le uscite bufalotte Prenestina in esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare poi in colonna Pontina e Appia e a complicare la situazione un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso proprio all'altezza della coppia che ha coinvolto due auto andiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Aprilia ma permangono code a partire da Pomezia Sud in direzione Latina su via Cristoforo Colombo file per traffico intenso tra via Di Mezzocammino e via di Malafede tu la via del Mare Si procede a rilento tra il raccordo è Vitinia in entrambi i casi verso Ostia infine diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia fila in entrambe le sezioni tre raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia si sta in coda da Corso Francia a raccordo anulare in uscita sulla Salaria traffico rallentato tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe e Verso il raccordo anulare sulla Tiburtina code tra 7 birre albuccione in entrambe le direzioni da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

