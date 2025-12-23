Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade permangono i disagi sulla A1 Roma Napoli per chi è in viaggio in queste ore segnaliamo Infatti lunghe code tra il nodo A1 A24 e Colleferro in direzione Napoli trafficata anche la diramazione Roma sud con code a tratti tra il raccordo anulare San Cesareo sempre in direzione Napoli ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso è rallentato tra tangenziale est e Togliatti Verso il raccordo anulare a complicare la situazione è un incidente avvenuto tra Portonaccio e Fiorentini sulla roma-fiumicino invece si rallenta in prossimità del viadotto della Magliana direzione EUR Ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna file dalla Cassia alla Salaria è più avanti tra le uscite Bufalotta e La Rustica in esterna incolonnamenti Roma Fiumicino alla Tuscolana andiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina un incidente causa delle code tra Pomezia sud e Aprilia in direzione Latina su via Cristoforo Colombo file per traffico intenso tra via Di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo e Vitinia in entrambi i casi verso Ostia diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia si sta in coda da Corso Francia a raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe In entrambe le direzioni tu la Tiburtina code tra Setteville albuccione nei due sensi di marcia la Francesca Loiacono e Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

