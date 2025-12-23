Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli e risolti due incidenti avvenuti in precedenza Ma permangono i disagi per chi viaggia verso Napoli segnaliamo Infatti lunghe code tra il nord A1 A24 e Colleferro molto trafficata anche la diramazione Roma sud con code a tratti tra il raccordo anulare San Cesareo in direzione Napoli ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso è rallentato tra la tangenziale est di Tor Cervara Verso il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna file dalla Cassia alla Salaria è più avanti tra le uscite Bufalotta e Prenestina in esterna incolonnamenti dalla Roma vicino alla Tuscolana andiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina rallentamenti residui tra via apriliana e Aprilia in direzione Latina per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via Fossignano e ora risolto verso la capitale invece code per traffico intenso tra Spinaceto e il raccordo su via Cristoforo Colombo Si procede a rilento tra via di mezzo via di Malafede in direzione Ostia Cambiamo argomento diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo dal primo mattino di oggi 23 dicembre e per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri Infine per il trasporto ferroviario ricordiamo che in occasione delle festività natalizie sono sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio sulla linea roma-civitacastellana-viterbo e m mare con partenze fino alle ore 6:30 nelle giornate del 24 25 e 31 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie Sara attivato un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle lezioni sono disponibili sui nostri canali Social e sul nostro portale alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

