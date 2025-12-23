Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le strade sulla A1 Roma Napoli due incidenti stanno causando disagi a chi Viaggia verso sud Il primo è venuto al km 576 e causa delle code tra il nodo A 1 A 24 che il bivio per la A1 diramazione Roma Sud per il secondo incidente invece avvenuto al km 592 si sta in coda tra Valmontone e Colleferro in entrambi i casi ricordiamo Napoli ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso è rallentato tra la tangenziale est e Togliatti Verso il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna file dalla Cassia bis alla Salaria è più avanti tra le uscite Bufalotta e Prenestina in Terna incolonnamenti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana andiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina traffico rallentato tra Spinaceto e Castel di Decima è più avanti un incidente causa delle code travi apriliane via Fossignano in entrambi i casi in direzione Latina Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sono sospesi cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo e m mare con partenze fino alle ore 23:30 nelle giornate del 24 25 e 31 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie Sara attivato un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social è sul nostro sale alla pagina dedicata la Francesca Loiacono e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate e visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 15:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 12:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook