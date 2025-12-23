Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade ancora forti disagi per traffico in A1 Roma Napoli treno da 1 a 24 e Valmontone in direzione Napoli mentre sulla direttrice firenze-roma risolto il precedente incidente avvenuto al km 493 circa di lettura da regolare tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma ci possiamo sul letto ad Urbano della A24 anche qui rimosso l'incidente tra Portonaccio e fiorentini.it rimangono file per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale in direzione centro situazione analoga anche sulla roma-fiumicino con code a tratti tra ANSA del Tevere e via del Cappellaccio in direzione Eur sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata interna in colonna tra le uscite Trionfale e Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Tiburtina e più avanti e l'altezza della galleria Appia in esterna ancora contratti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la diramazione Roma Sud cambiamo argomento chiamata dalla protezione civile della nostra regione in allerta meteo di colore giallo dal primo mattino di oggi 23 dicembre per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri chiudiamo con gli eventi nella capitale a San Pietro sono in programma da domani e Fino al prossimo 26 dicembre le celebrazioni per il Natale sul piano della viabilità le modifiche capiranno dalle pomeriggio di domani con divieti di sosta e transito in tutta l'area della Basilica tra cui largo del colonnato via di Porta Angelica Borgo Pio Borgo Sant'Angelo via della Conciliazione e Borgo Santo Spirito con le stesse modalità e divieti insisteranno anche nelle giornate del 25 e 26 dicembre da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice Ditto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

