Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 12 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 dicembre 2025 alle ore 12:25. Dopo la risoluzione di un incidente sulla A12 Roma-Tarquinia, la circolazione è tornata regolare. Si registrano ancora code sulla A1 tra Orte e Magliano Sabina e sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama a causa di incidenti e lavori. Traffico intenso sulla Roma Fiumicino e in alcune aree urbane. È in vigore un'allerta meteo gialla per precipitazioni nelle

Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade risolto l'incidente sulla A12 Roma Tarquinia km 0 all'altezza dello svincolo per La Roma Fiumicino in direzione Roma la circolazione al momento è regolare prima ossia anche gli incidenti in A1 al km 560 e 700 treno da 1 a 24 in direzione Roma e al km 575 tra il nodo 124 il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli il primo caso la circolazione è tornata regolare nel secondo le code sono in smaltimento rimaniamo in A1 ma sulla direttrice firenze-roma code tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma per un nuovo incidente al km 493 sulla A24 roma-teramo file per lavori in direzione Teramo tra Tivoli e Castel Madama mentre sul tratto Urbano un nuovo incidente è la causa dei rallentamenti tra Portonaccio e Fiorentini in direzione centro sulle anulare traffico al momento particolarmente intenso in carreggiata interna tra le uscite Trionfale e Salaria tra Nomentana e Tiburtina e più avanti all'altezza della galleria Appia in esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per diramazione Roma Sud chiusura diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo per primo mattino di oggi 23 dicembre per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri tra Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

