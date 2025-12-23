Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 11 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 23 dicembre 2025 alle 11:25. Attualmente, il traffico sulla A12 Roma-Tarquinia procede senza impedimenti, mentre sulla A1 si registrano code per incidenti e tamponamenti tra Roma e Napoli. Il Raccordo Anulare presenta traffico intenso, con disagi in alcune carreggiate. Per le ferrovie, sono sospesi i cantieri notturni fino al 3 gennaio, con partenze anticipate nelle festività. È in vigore un allerta

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sugli incidenti avvenuti sulla A12 Roma Tarquinia a km 0 all'altezza dello svincolo per La Roma Fiumicino in direzione Roma la circolazione permane priva di impedimenti priva di impedimenti anche per l'incidente avvenuto in precedenza in A1 al km 561 e 700 treno da 1 a 24 in direzione Roma sempre in A1 direttrice roma-napoli Anche a causa di un nuovo tamponamento avvenuto al km 575 in coda tra il nodo a una 24 e il bivio per la diramazione Roma sud ma in questo caso in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare della capitale traffico al momento particolarmente intensa in particolare in carreggiata interna tra le uscite case Salaria tra Nomentana Tiburtina e più avanti all'altezza della galleria Appia in esterna code a tratti tra la via del Mare lo svincolo per la diramazione Roma Sud forti disagi anche in direzione del cielo sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale sta sulla Flaminia tra Grottarossa due ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario in occasione delle festività ma sono sospesi i cantieri notturni fino al 3 gennaio sulle ferrovie roma-civitacastellana-viterbo e m mare con partenze fino alle ore 23:30 nelle giornate delle 24 25 e 31 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie te la attivo un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social è sul nostro portale alla pagina dedicata in chiusura diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo dal primo mattino di oggi 23 dicembre per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui portieri da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 11:25

