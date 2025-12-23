Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 10 | 25

Alle prime ore del 23 dicembre, la viabilità nella regione Lazio presenta alcuni rallentamenti e incidenti, principalmente sull'A12 e sull'A1, senza gravi ripercussioni sul traffico. Si segnalano code e congestioni sul Raccordo Anulare e in alcune tratte urbane di Roma, mentre è attiva l’allerta meteo gialla con possibili precipitazioni sparse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di consultare gli aggiornamenti ufficiali.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con due incidenti che vedono coinvolte due auto in sbandamento il primo sulla A12 Roma Tarquinia al km 0 all'altezza dello svincolo per La Roma Fiumicino in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni al traffico prestare attenzione ai materiali dispersi dal veicolo p s in A1 Roma Napoli a Km 561 e 700 ok No da 1 a 24 in direzione Roma anche in questo caso non ci sono ripercussioni alla viabilità per stare comunque a te prima andiamo in A1 code ma per traffico intenso tra la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli ci sposiamo ora sul Raccordo Anulare della capitale in carreggiata interna code a tratti per traffico tra casa e Bise Salaria Nomentana Tiburtina e più avanti all'altezza della galleria Appia in esterna si rallenta tra Pontina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud ancora disagi per traffico intenso in direzione del centro sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Flaminia tra Grottarossa due ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est in chiusura diramata dalla protezione civile della nostra regione in allerta meteo di colore giallo dal primo mattino di oggi 23 dicembre per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri da Matteo Rossi altra info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione

