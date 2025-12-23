Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 09 | 40

Questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità, con code e disagi su diverse arterie principali, tra cui il Raccordo Anulare, la A24 e la Nettunense. Per le festività natalizie, sono sospesi alcuni lavori ferroviari, con servizi sostitutivi disponibili. Si segnala inoltre un’allerta meteo gialla con precipitazioni sparse nelle zone costiere. Restate aggiornati consultando i nostri canali ufficiali per ulteriori dettagli.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione del traffico sul Raccordo Anulare carreggiata interna ancora code a tratti per traffico tra Flaminia Salaria tra Nomentana Tiburtina e più avanti all'altezza della galleria Appia situazione analoga in esterna tra Laurentina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud disagi per traffico intenso in direzione del centro sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Roma Fiumicino l'altezza del ponte della Magliana e sulla famiglia tra Grottarossa e due ponti infine il quadrante sud della capitale forti disagi sulla Nettunense all'altezza del centro abitato di Pavona in direzione Anzio e sulla statale Pontina arredamenti all'altezza degli svincoli di Aprilia e Pomezia in direzione della raccordo anulare Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sono sospesi cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo e m mare con partenze fino alle ore 23 nelle giornate delle 24 25 e 31 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie attivo un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social e sono portare alla pagina dedicata in chiusura diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo dal primo mattino di oggi 23 dicembre e per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri tra Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

