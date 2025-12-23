Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 09 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 dicembre 2025 alle 09:10. Si segnalano rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui l’A1 tra Anagni e Ferentino, il Raccordo Anulare e la Flaminia. Traffico intenso anche sulla Salaria e sulla Nettunense. Per le festività natalizie, sono in vigore orari ridotti sui servizi ferroviari regionali. Si consiglia di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti e variazioni di viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull' incidente in A1 al km 618 che vedeva coinvolto un mezzo pesante ora ha rimosso code ora e smaltimento tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare della capitale traffico in graduale in carreggiata interna contattati per traffico tra Flaminia Salaria tra Nomentana e lo svincolo per La Roma Teramo è più avanti all'altezza della galleria Appia situazione analoga in esterna si rallenta tra Laurentina e lo svincolo per La dire a Roma Sud traffico intenso Anche in direzione del centro in particolare sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Flaminia tra Grottarossa due ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e gli dei Prati Fiscali infine quadrante tu da della capitale forti disagi sulla Nettunense all'altezza del centro abitato di Pavona in direzione Anzio Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sono Pierino turni fino al 3 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo e m mare con partenze fino alle ore 23:30 te le giornate delle 24 25 e 31 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie attivo un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social è sul nostro portare alla pagina dedicata di chiusura diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo per primo mattino di oggi 23 dicembre per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri sta Matteo Rossi astrali è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

