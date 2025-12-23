Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 08 | 40

Ecco un’introduzione adeguata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 23 dicembre 2025 alle 08:40. La situazione include l’incidente sulla A1 tra Anagni e Ferentino, che causa code di circa 5 km, e rallentamenti sulla A24 e sulla viabilità urbana di Roma. Si segnala inoltre un’allerta meteo gialla per precipitazioni sparse. Di seguito i dettagli più recenti e consigli utili per gli spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull' incidente in A1 Roma Napoli a Km 618 che vedeva coinvolto un mezzo pesante ora rimosso permangono 5 km di coda tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli si consiglia di anticipare l'uscita ad Anagni percorrere la statale Casilina e rientrare in autostrada Ferentino ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro che nella stessa direzione anche sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra Grottarossa due punti tra Villa Spada via dei Prati Fiscali sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente stabile si procede a rilento in carreggiata interna tra Tuscolana e Ardeatina in esterna si rallenta Ardeatina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud in chiusura Cambiamo argomento diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo dal primo mattino di oggi 23 dicembre e per le prossimi eventi 36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

