Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, 23 dicembre 2025, ore 07:25. Incidenti e rallentamenti interessano diverse arterie principali: l’A1 tra Anagni e Ferentino, la Roma Nord, il Raccordo Anulare e le strade urbane, con code e traffico in aumento. È prevista anche un’allerta meteo gialla per piogge e temporali. Si consiglia attenzione alla guida e il rispetto delle norme di sicurezza, specialmente con l’arrivo dell’inverno.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di un incidente in A1 il primos direttrice Roma Napoli a Km 618 che vede coinvolto uno e mezzo pesante creaco dei traffico al momento bloccato tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli il secondo sulla diramazione Roma Nord km 4 altezza del vincolo di Fiano Romano in ingresso in direzione della raccordo anulare al momento non crea ripercussioni al traffico ci spostiamo sulle tratto Urbano della A24 code a tratti tratto il servare il bivio per la tangenziale est in direzione centro e nella stessa direzione anche sulla Flaminia e sulla Salaria Effettivamente tra Grottarossa due punti tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali pratica in aumento anche sul Raccordo Anulare Si procede a rilento in carreggiata interna diramazione Roma sud e Ardeatina situazione analoga in esterna tra Prenestina e lo svincolo per La Roma Teramo disagi infine anche sulla statale Pontina con rallentamenti tra via di Pratica e Spinaceto in direzione Eur in chiusura cambiamo argomento diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo dal primo mattino di oggi 23 dicembre per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri da Matteo Rossi a Trani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni Biagio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto astrale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 07:25

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 20 | 25.

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

One Health. Asl Roma 4 promuove evento; Regione Lazio, Comuni, enti e associazioni firmano protocolli - La manifestazione “One Health” è stata pensata dalla Asl per promuovere buone pratiche per la salute pubblica, ambientale e animale. quotidianosanita.it

Lazio prima regione per numero imprese nella Blue economy - È stato presentato questa mattina il Report 2025 sulla Blue Economy del Lazio e le iniziative promosse dalla Regione Lazio per la riqualificazione dei comuni costieri e il potenziamento del sistema ... ansa.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook