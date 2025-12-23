Via Tiziano piazza Saione via Filzi Il Comune pone fine all’illusione della cittadinanza partecipativa
Un copione già visto. A suo tempo l’amministrazione comunale ricevette prima il comitato contro le torri di via Tiziano, poi il comitato degli alberi per Saione, il tutto per prendere tempo di fronte alle 3000 firme raccolte e alla presentazione di osservazioni sul rifacimento di piazza Saione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
