Via Mantova modiche ala viabilità dal 29 al 31 dicembre

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 29 al 31 dicembre, dalle 8 alle 17, via Mantova sarà soggetta a modifiche temporanee alla viabilità in corrispondenza del sovrappasso ferroviario Milano–Bologna. Tali interventi di manutenzione delle alberature ai margini della carreggiata potranno comportare lievi variazioni nel traffico. Si invita alla prudenza e si ringrazia per la collaborazione.

