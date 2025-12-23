Via Mantova modiche ala viabilità dal 29 al 31 dicembre
Dal 29 al 31 dicembre, dalle 8 alle 17, via Mantova sarà soggetta a modifiche temporanee alla viabilità in corrispondenza del sovrappasso ferroviario Milano–Bologna. Tali interventi di manutenzione delle alberature ai margini della carreggiata potranno comportare lievi variazioni nel traffico. Si invita alla prudenza e si ringrazia per la collaborazione.
Sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità dal 29 al 31 dicembre, dalle ore 8 alle ore 17, in via Mantova, in corrispondenza del sovrappasso con la linea ferroviaria Milano–Bologna, per consentire interventi di manutenzione delle alberature poste ai margini della carreggiata, al.
