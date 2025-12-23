Via libera in assemblea regionale al bilancio | manovra da 14,3 miliardi

L’assemblea regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il Bilancio di previsione 2026 e il triennale 2027, con una dotazione complessiva di circa 14,3 miliardi di euro. La manovra prevede investimenti significativi, in particolare nel settore sanitario, con 10,5 miliardi di euro dedicati alla sanità e un contributo strutturale di risorse a partire da quest’anno.

Via libera al Bilancio di previsione 2026 e triennale al 2027 della Regione Emilia-Romagna, una manovra finanziaria regionale complessiva da 14 miliardi e 280 milioni di euro, di cui 10,5 miliardi per la sanità a cui, a partire da quest’anno, sarà garantito un contributo strutturale di risorse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Regione, via libera al Bilancio: manovra da 14,3 miliardi di euro di cui 10,5 per la sanità Leggi anche: Regione, de Pascale timbra il bilancio: manovra da 14,3 miliardi. Irpef, riduzione del terzo scaglione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Regione siciliana, via libera al Fondo per l’editoria; Forestali e antincendio, dall'Assemblea Regionale Siciliana via libera al piano triennale da 873 milioni di euro; Via libera notturno alla finanziaria regionale, ore in più per gli ex Pip; Liguria: via libera alla nuova Agenzia ligure dei trasporti. Via libera in assemblea regionale al bilancio: manovra da 14,3 miliardi - Raddoppiati i fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico, oltre 500 milioni di euro nel triennio per il rilancio degli investimenti ... ilpiacenza.it

Marche, bilancio Consiglio: via libera al triennale 2026 – 2028 - Approvato a maggioranza nel corso della sessione di fine anno del Consiglio regionale il “Bilancio di previsione finanziario 2026- lapresse.it

Assemblea Legislativa, via libera al Documento di economia e finanza regionale 2026/2028 - Via libera in Consiglio regionale a maggioranza al Documento di economia e finanza regionale 2026/2028. centropagina.it

È stato approvato il bilancio di previsione 2026 della Provincia di Parma, dopo il via libera dell’Assemblea dei sindaci e del Consiglio provinciale. Il documento, già licenziato in prima battuta il 9 dicembre, prevede investimenti complessivi per quasi 24 milioni - facebook.com facebook

#LeggediBilancio 2026. Dopo il via libera alla Nota di variazioni, l'Assemblea approva, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, il ddl di #Bilancio2026 che passa all'esame della Camera senato.it/leggi-e-docume… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.