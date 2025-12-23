Via libera in assemblea regionale al bilancio | manovra da 14,3 miliardi

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il Bilancio di previsione 2026 e il triennale 2027, con una dotazione complessiva di circa 14,3 miliardi di euro. La manovra prevede investimenti significativi, in particolare nel settore sanitario, con 10,5 miliardi di euro dedicati alla sanità e un contributo strutturale di risorse a partire da quest’anno.

Via libera al Bilancio di previsione 2026 e triennale al 2027 della Regione Emilia-Romagna, una manovra finanziaria regionale complessiva da 14 miliardi e 280 milioni di euro, di cui 10,5 miliardi per la sanità a cui, a partire da quest’anno, sarà garantito un contributo strutturale di risorse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

