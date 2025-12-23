L’Aula del Senato ha approvato la quarta legge di bilancio del Governo Meloni, che vale 22 miliardi di euro come ha spiegato il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti, con 110 voti a favore, 66 contrari e 2 astenuti. Approvata anche la Nota di variazione. Poco prima il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla Manovra: i voti favorevoli in questo caso sono stati 113, i contrari 70, gli astenuti 2. «Siamo intervenuti su questioni che sembravano quasi impossibili. La tassazione solo al 5 per cento degli aumenti contrattuali era qualcosa che veniva chiesto da sempre dai sindacati e l’abbiamo fatto per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Via libera del Senato alla Manovra

Leggi anche: Manovra: via libera del Senato. Ora alla Camera. Giorgetti: “Abbiamo ottenuto l’impossibile”. Tutte le novità

Leggi anche: Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr; Manovra 2026, Tajani: Via libera in Senato entro Natale.

Manovra: via libera del Senato, passa alla Camera. Giorgetti: "Abbiamo fatto cose che semb..." - Il Senato ha approvato la manovra con voti 110 favorevoli, 66 contrari e due astenuti. msn.com