Via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi L’orgoglio di Giorgetti | Fatte cose impossibili

Il Senato ha approvato con 110 voti la legge di Bilancio da 22 miliardi, un passaggio chiave prima dell’esame finale alla Camera entro il 30 dicembre. La manovra, definita da Giorgetti “fatta cose impossibili”, rappresenta un momento importante per le politiche economiche del paese, con un iter legislativo che si conclude nelle prossime settimane.

Alla fine è arrivato l'atteso via libera del Senato. Con 110 sì l'aula di Palazzo Madama ha approvato la legge di Bilancio, lievitata a 22 miliardi e che passa per un esame superblindato alla Camera per l'approvazione definitiva entro il 30 dicembre. "Siamo intervenuti su questioni che sembravano quasi impossibili", commenta con orgoglio il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Le opposizioni in aula hanno riservato una protesta folcloristica con i cartelli esposti dal Pd al momento del voto e tirando in ballo la stessa presidente del Consiglio: "Meloni voltafaccia" con una scritta bianca che campeggia su uno sfondo rosso.

