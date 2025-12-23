Via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi Dalle tasse alle pensioni | ecco tutte le misure

Via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi di euro. Il Ddl passa ora alla Camera per il via libera definitivo entro Capodanno. ”Tutto è bene quel che finisce bene”, commenta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a Palazzo Madama. Dal taglio delle tasse al ceto medio, alla pace fiscale al piano Imprese e alla previdenza, i pilastri del ddl tentano di rilanciare il potere d’acquisto delle famiglie, sostenere il tessuto produttivo in primis, a saldi invariati, e quindi garantendo la politica di responsabilità e prudenza sui conti. TAGLIO TASSE E PACE FISCALE. Taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50 mila euro, come secondo step del percorso avviato lo scorso anno con il taglio delle tasse per i redditi più bassi nel quadro della riforma fiscale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Manovra, ecco tutte le misure: pensioni, tasse, famiglia | Cominciato l'esame al Senato per la votazione finale: i prossimi passaggi

Leggi anche: Via libera del governo alla Manovra: dalla pace fiscale al taglio delle tasse, ecco tutte le misure

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr; Manovra 2026, Tajani: Via libera in Senato entro Natale.

Manovra, il Senato dà il via libera: 22 miliardi e fiducia al governo - Il Senato chiude il suo passaggio sulla legge di Bilancio, dando il via libera alla manovra che ora approda alla Camera per l’esame finale. panorama.it