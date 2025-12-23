Via Indipendenza riaperta dopo i lavori del tram il sindaco | Un altro passo importante per questa opera e per Bologna

Dopo i lavori per il tram, via Indipendenza a Bologna è stata riaperta, segnando un passo importante per la mobilità urbana e la riqualificazione della zona. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di questa operazione per il miglioramento del centro storico e per l’esperienza dei cittadini e dei visitatori. La strada, da incrocio Rizzoli e Bassi a via Righi – de'Falegnami, è ora pedonale, contribuendo a rendere l’area più accessibile e vivibile.

Bologna, 23 dicembre 2025 – 'Taglio del nastro' per via Indipendenza che, dall'incrocio tra le vie Rizzoli e Bassi a via Righi – de'Falegnami sarà pedonale. Dunque, questo tratto sarà percorribile solo da pedoni e ciclisti. "Un altro passo importante per quest'opera e per la città – osserva il sindaco Matteo Lepore – 'aprendo' le transenne che chiudevano l'ultimo tratto. Nei basoli che contraddistinguono la pavimentazione saranno poi inseriti segnali luminosi per facilitare il passaggio delle biciclette. Una sorta di Tdays esteso, insomma, almeno fino a quando non entrerà in funzione la tramvia".

Via Indipendenza riaperta da via Goito a via Righi dopo i lavori del tram - Bologna, 5 dicembre 2025 – Via Indipendenza svelata: riaperto questa mattina il primo tratto tra via Goito e via Righi: trecento metri totalmente riqualificati dai lavori per la realizzazione del tram ... ilrestodelcarlino.it

Ci vediamo domani! Intanto abbiamo riaperto il primo tratto di via Indipendenza, dopo i lavori del #Tram. Nelle prossime settimane, entro Natale, sarà riaperta l’intera strada completamente riqualificata. Appuntamento ore 18, sabato 6 dicembre, Piazza Nettun - facebook.com facebook

