via dei matti n0 riparte con servillo e brian wilson

Stasera torna su Rai 3 la quinta stagione di Via dei Matti n. 0, trasmessa dal lunedì al venerdì alle 20.20. La serie riprende con nuovi episodi, portando avanti le storie dei personaggi protagonisti. Tra le novità, la partecipazione di Servillo e Brian Wilson, pronti a contribuire con il loro talento. La stagione si presenta come un proseguimento fedele alla narrazione originale, offrendo agli spettatori un appuntamento quotidiano di intrattenimento e riflessione.

La quinta stagione di Via dei Matti n. 0 torna stasera su Rai 3, dal lunedì al venerdì alle 20.20, per una quinta stagione. A condurre il programma che ha per protyagonista la musica ci sono ancora Valentina Cenni e Stefano Bollani. La puntata di questa sera si aprirà con un omaggio a Kurt Weil, il grande compositore tedesco capace di reinventarsi una volta arrivato negli Stati Uniti. Ospite della serata sarà l’attore Toni Servillo. Domani, protagonista della puntata sarà Brian Wilson, il fondatore e principale autore dei Beach Boys. Ad accompagnare la narrazione ci saranno il dj e conduttore Alessio Bertallot e la violinista Irene Abrigo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

