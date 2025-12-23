Vi svaligiano casa in 15 minuti Ladri in Italia la scoperta shock | come riescono a rubare tutto

La Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro cittadini albanesi, ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione nel territorio veronese. I soggetti fermati hanno un’età compresa tra i 25 e i 28 anni e sarebbero stati attivi da tempo in diversi quartieri della città di Verona, colpendo abitazioni private in modo sistematico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo criminale operava prevalentemente in orario pomeridiano e serale, approfittando delle assenze dei proprietari di casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

