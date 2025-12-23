Vetrine che si muovono e parlano al pubblico | ad Arezzo la comunicazione passa dal video

A Arezzo, le vetrine si trasformano, diventando strumenti di comunicazione più dinamici e coinvolgenti. Attraverso l'uso del video, i negozi possono dialogare con i passanti, offrendo un’esperienza visiva più moderna e immediata. Questa evoluzione consente alle attività commerciali di comunicare in modo efficace e diretto, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più attento ai contenuti digitali e alle nuove forme di marketing.

Arezzo – La comunicazione commerciale evolve e anche le vetrine iniziano a cambiare linguaggio. Sempre più spesso lo spazio fisico del negozio diventa dinamico, visivo, capace di dialogare con chi passa. È in questa direzione che si inserisce l'ultima novità visibile nel centro di Arezzo, dove le vetrine di Ares Sport Arezzo si trasformano in un supporto narrativo grazie a un breve video creativo. Il progetto nasce da una collaborazione con Click and Fly, realtà aretina che sta sperimentando nuovi formati visivi per la comunicazione urbana e digitale. Il video, diffuso anche sui social, mostra come un contenuto rapido e animato possa valorizzare l'allestimento della vetrina, rendendola parte attiva del racconto del negozio.

