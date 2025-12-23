Vescovo Sorrentino i primi saluti | E’ il mio ultimo Natale assisano

Il vescovo Sorrentino annuncia il suo ultimo Natale ad Assisi, sottolineando con umiltà il passaggio verso nuovi percorsi. Con parole di gratitudine, invita i fedeli a continuare il cammino di fede e condivisione, ricordando l’importanza della famiglia di Nazareth come esempio di amore, preghiera e accoglienza. Un messaggio di vicinanza e di serenità, che invita a riflettere sulla fede come valore condiviso.

Essendo arrivato al mio ultimo Natale assisano, dato che l’età non mi permette di continuare oltre il ministero, mi piacerebbe dare il mio braccio a tanti fratelli e sorelle che il Signore ha posto sul mio cammino, evitando congedi clamorosi - non è il mio stile - e dando piuttosto appuntamento a quella grotta e a quel gruppo umano di incalcolabile valore che è la famiglia di Nazareth dove tutto è amore, preghiera, contemplazione, accoglienza e condivisione. Sono le parole del vescovo Domenico Sorrentino, alla vigilia delle festività natalizie per quello che è una sorta di saluto, in attesa delle decisioni da parte di papa Leone XIV e a pochi giorni dai vent’anni dall’arrivo in Assisi alla guida della diocesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

