Vertenza Burger King | Serve l' intervento del Governo

"Da settimane seguiamo la vertenza Burger King di Napoli che vede coinvolti 30 lavoratrici e lavoratori del sito di piazza Garibaldi. Apprendiamo dalla Cgil che da qualche giorno 'Grandi Stazioni Retail' avrebbe letteralmente staccato anche la luce e il riscaldamento, nonostante i lavoratori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vertenza Burger King in piazza Garibaldi, Natale in presidio per i lavoratori licenziati - Il 15 gennaio nuovo tavolo in prefettura con Grandi Stazioni per trovare una soluzione @TgrRai x.com

