Verso il bilancio Ok dei revisori | Alert sui voli
I revisori hanno approvato il bilancio, segnalando l’importanza di monitorare i voli di continuità nel 2026, anno di test specifici. Sul fronte sanitario, si evidenzia la necessità di migliorare l’accesso alle risonanze magnetiche, considerate una risorsa fondamentale tra pubblico e privato convenzionato, per rispondere alle necessità di tutta la comunità.
"Il 2026 anno test per i voli di continuità, mentre sul fronte della sanità va migliorato l’accesso alle risonanze magnetiche nucleari, definite una vera ‘potenza di fuoco’ (tra pubblico e privato convenzionato), che potrebbe soddisfare la richiesta di esami dell’intera comunità". Sono alcune delle considerazioni del Collegio dei revisori dei conti in merito al bilancio regionale 2026-2028, sul quale ha espresso parere positivo. Più che i contenuti, ieri, a fare discutere è stato il ritardo con cui la relazione è arrivata in commissione affari istituzionali e bilancio. Attesa per le 9, è stata consegnata ai consiglieri alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
