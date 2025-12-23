Versa 100 euro o ammazziamo tuo figlio | così il branco di Milano ha derubato il 15enne

"La cosa che ha avvilito di più mio figlio è stato il mancato aiuto delle persone che passavano". A parlare è la mamma del 15enne aggredito e derubato da quattro giovanissimi a Milano, tutti arrestati. "Mio figlio ha chiamato mio marito con voce alterata, disperata, dicendogli di versare 100 euro perché gli servivano. A un certo punto, uno degli aggressori gli ha strappato il telefono e ha detto: 'Versa questi 100 euro o ammazziamo tuo figlio'. Poi ho chiamato la polizia", racconta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

