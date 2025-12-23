Verona spari contro squadra di ciclisti | denunciato 25enne
È stato individuato dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese l’autore della sparatoria contro i ciclisti del ‘A.S.D. S.C. Padovani’ avvenuta lo scorso 20 dicembre a Peri, nel Veronese. Si tratta di un 25enne, incensurato e della provincia di Verona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 25enne, mentre era alla guida della sua auto e in fase di sorpasso a un gruppo di ciclisti sulla SS12 dell’Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi verso di loro. I militari sono risaliti a lui anche grazie a un faro dell’auto che non funzionava, dettaglio che ha permesso di arrivare alla sua individuazione restringendo il campo dei veicoli inquadrati dagli impianti di video sorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Spari contro ciclisti: denunciato un 25enne incensurato
Leggi anche: Spari contro gruppo di ciclisti, a colpire un 25enne incensurato perché li detesta
Spari contro i ciclisti fuori Verona, gli atleti affiancati dalla Bmw durante l'allenamento. «Gli insulti, poi i colpi di pistola»; Spari sui ciclisti in allenamento da un'auto: «C'è troppa insofferenza per le biciclette. Abbiamo il numero della targa»; Spari contro un gruppo di ciclisti: un'auto li affianca e partono due colpi di pistola; VIDEO | Spari contro squadra di ciclismo: caccia al responsabile.
Verona, spari contro squadra di ciclisti: denunciato 25enne - È stato individuato dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese l'autore della sparatoria contro i ciclisti del 'A. lapresse.it
CARABINIERI * VERONA «SPARI CONTRO GRUPPO CICLISTICO, IDENTIFICATO IL RESPONSABILE DOPO INDAGINI LAMPO» - È stato individuato, dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, in tempi rapidissimi, l'autore del grave episodio avvenuto lo scorso 20 dicembre a ... agenziagiornalisticaopinione.it
Spari contro ciclisti sulla SS12 a Peri: individuato il giovane sospettato - Spari contro ciclisti a Peri: identificato il giovane automobilista sospettato dell’aggressione lungo la SS12. notizie.it
Spari contro i ciclisti dall'auto in corsa, individuato un 25enne di zona. Lite per «contrasti sulle manovre» vicino Verona - facebook.com facebook
Verona, spari sui ciclisti da un'auto: parla il presidente della società sportiva x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.