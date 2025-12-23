È stato individuato dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese l’autore della sparatoria contro i ciclisti del ‘A.S.D. S.C. Padovani’ avvenuta lo scorso 20 dicembre a Peri, nel Veronese. Si tratta di un 25enne, incensurato e della provincia di Verona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 25enne, mentre era alla guida della sua auto e in fase di sorpasso a un gruppo di ciclisti sulla SS12 dell’Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi verso di loro. I militari sono risaliti a lui anche grazie a un faro dell’auto che non funzionava, dettaglio che ha permesso di arrivare alla sua individuazione restringendo il campo dei veicoli inquadrati dagli impianti di video sorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Verona, spari contro squadra di ciclisti: denunciato 25enne

