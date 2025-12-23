Verona il video del 25enne che spara al gruppo di ciclisti a bordo dell’auto | individuato

L'auto si avvicina, affianca i ciclisti, poi li supera a gran velocità. In mezzo, gli spari. È stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri, in provincia di Verona, quando un gruppo di ciclisti del team Padovani è stato vittima di colpi d'arma da fuoco per strada. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, si tratta di un 25enne del posto, che alla guida della propria automobile e in fase di sorpasso sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, ha estratto una pistola esplodendo due colpi al loro indirizzo.

