Verona il video del 25enne che ha sparato contro ciclisti | denunciato
A Verona, i carabinieri di Caprino Veronese hanno identificato e denunciato il giovane di 25 anni responsabile della sparatoria contro alcuni ciclisti. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza sulle strade. La vicenda rimane sotto approfondimento, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’accaduto.
È stato individuato dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese l’autore della sparatoria contro i ciclisti del ‘A.S.D. S.C. Padovani’ avvenuta lo scorso 20 dicembre a Peri, nel Veronese. Si tratta di un 25enne, incensurato e della provincia di Verona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 25enne, mentre era alla guida della sua auto e in fase di sorpasso a un gruppo di ciclisti sulla SS12 dell’Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi verso di loro. I militari sono risaliti a lui anche grazie a un faro dell’auto che non funzionava, dettaglio che ha permesso di arrivare alla sua individuazione restringendo il campo dei veicoli inquadrati dagli impianti di video sorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Verona, dall'automobilista 25enne che ha sparato "forte avversione" per i ciclisti
Leggi anche: Verona, spari contro squadra di ciclisti: denunciato 25enne
Spari contro i ciclisti dall'auto in corsa, individuato un 25enne di zona. Lite per «contrasti sulle manovre»; Spari contro un gruppo di ciclisti a Dolcè, colpi esplosi da un'auto in fuga: atleti sotto shock, il video.
Verona, il video del 25enne che spara al gruppo di ciclisti: individuato Verona, il video del 25enne che spara al gruppo di ciclisti a bordo dell’auto: individuato - Ha esploso due colpi contro un gruppo di ciclisti durante un sorpasso. ilfattoquotidiano.it
Peri, Verona: chi è il 25enne di Dolcè che ha sparato ai ciclisti? La scoperta shock - I ragazzi della Sc Padovani Polo Cherry Bank pedalano in fila, l’ammiraglia dietro, il solito mix di fatica e concentrazione. alphabetcity.it
Spari contro i ciclisti della Padovani, preso il responsabile: è un 25enne. Le indagini dei carabinieri VIDEO - È stato individuato l'uomo che 20 dicembre, lungo la Ss12 in Val d’Adige ha sparato dei colpi di pistola a salve contro un gruppo ... ilgazzettino.it
Individuato l'uomo che domenica ha #sparato ad un gruppo di #ciclisti del team S.C.Padovani nella zona di #Peri (Verona). È un 25enne del posto: mentre guidava sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero avrebbe preso una pistola (sembra a salve) e sparat x.com
Ha mirato e sparato per un banale «fastidio» nel dover superare quel gruppo di giovani ciclisti impegnati in una sessione di allenamento lungo le strade della provincia di Verona. Dopo tre giorni di indagine ha un volto e un nome il protagonista di quanto acca - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.