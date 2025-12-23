Verona il video del 25enne che ha sparato contro ciclisti | denunciato

A Verona, i carabinieri di Caprino Veronese hanno identificato e denunciato il giovane di 25 anni responsabile della sparatoria contro alcuni ciclisti. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza sulle strade. La vicenda rimane sotto approfondimento, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’accaduto.

È stato individuato dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese l’autore della sparatoria contro i ciclisti del ‘A.S.D. S.C. Padovani’ avvenuta lo scorso 20 dicembre a Peri, nel Veronese. Si tratta di un 25enne, incensurato e della provincia di Verona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 25enne, mentre era alla guida della sua auto e in fase di sorpasso a un gruppo di ciclisti sulla SS12 dell’Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi verso di loro. I militari sono risaliti a lui anche grazie a un faro dell’auto che non funzionava, dettaglio che ha permesso di arrivare alla sua individuazione restringendo il campo dei veicoli inquadrati dagli impianti di video sorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

