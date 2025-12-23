Verona fermato un sospetto per gli spari contro i ciclisti | avrebbe agito per insofferenza
I Carabinieri avrebbero individuato anche l'arma utilizzata dal sospetto, una pistola a salve, che è stata quindi sequestrata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Verona, spari contro un gruppo di ciclisti in allenamento: “C’è troppa insofferenza per le biciclette”
Leggi anche: Spari nel campus della Brown University di Providence. La polizia: 'Fermato un sospetto'
Sparatoria alla Brown University, arrestato il presunto attentatore. Nella sparatoria morti due studenti, nove i feriti; Usa, sparatoria alla Brown University: almeno 2 morti e 8 feriti gravi. «Assalitore in fuga, è un uomo vestito di nero».
Spari contro ciclisti sulla SS12 a Peri: individuato il giovane sospettato - Spari contro ciclisti a Peri: identificato il giovane automobilista sospettato dell’aggressione lungo la SS12. notizie.it
Spari contro i ciclisti dall'auto in corsa, individuato un 25enne di zona. Lite per «contrasti sulle manovre» - Alla fine è stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica ... msn.com
Spari contro i ciclisti della Padovani, si stringe il cerchio: c’è un sospettato - Sembra arrivata al punto decisivo la ricerca dell’uomo che sabato 20 dicembre, lungo la SS12 in Val d’Adige (Verona), ha puntato una pistola contro un gruppo ... ilgazzettino.it
LaPresse. . Verona, sgominata la banda dei furti in casa: ecco come agivano. La Polizia ha fermato 4 cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi colpi in città. La tecnica era sempre la stessa: due restavano in auto a fare da palo, due entravano in azion - facebook.com facebook
#Arena incide, la traversa preserva: #RomaPrimavera, 1-0 sul Verona e quota 30 punti Partita poco intensa, ma all'81' c'è la rete del 9 a decidere. Murati fermato allo scadere. Giallorossi primi in classifica @sergiocarloni_ #ASRoma x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.